14 марта появилась новость, согласно которой главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль будто бы ведёт переговоры с турецким клубом «Анадолу Эфес». Ею у себя в социальных сетях поделился инсайдер Неманья Жорич. По его сведениям, стороны могут заключить контракт на продолжительный срок. Чуть позже агент Паскуаля Вадим Михалевский выступил с заявлением, в котором сообщил, что до окончания сезона испанский специалсит ни с кем вести переговоров будет.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос – останется ли Хавьер Паскуаль в «Зените» после нынешнего сезона Единой лиги?

Ранее Хавьер дал комментарий по поводу предстоящего полуфинального матча Кубка России с «Уралмашем».