«Олимпиакос» победил «Панатинаикос» в греческом дерби в Евролиге

В Пирее завершился матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались две греческие команды, «Олимпиакос» и «Панатинаикос». Игра закончилась со счётом 71:65 (7:17, 26:16, 15:9, 23:23) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал американский центровой «Олимпиакоса» Мозес Райт. Он набрал 19 очков, сделал три подбора и отдал одну результативную передачу. У «Панатинаикоса» лучшую результативность продемонстрировал американский защитник Кендрик Нанн, на счету которого 17 очков, один подбор и две передачи.

В следующем туре соревнований «Олимпиакос» на выезде сыграет с турецким клубом «Анадолу Эфес». Встреча состоится 19 марта и начнётся в 20:30 мск. «Панатинаикос» следующий матч также проведёт на выезде. Команда сыграет с «Црвеной Звездой» из Сербии. Игра пройдёт 20 марта и начнётся в 22:00 мск.

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