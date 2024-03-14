Чус Матео: Кампаццо сейчас не в форме, но я не переживаю из-за этого

Главный тренер мадридского «Реала» Чус Матео накануне игр против «Виртус Болоньи» и «Малаги» рассказал о функциональном состоянии разыгрывающего команды Факундо Кампаццо.

«Я вижу, что Кампаццо сейчас играет не так хорошо, как раньше. Он и сам это осознаёт. Но я совершенно не переживаю из-за этого. Когда будет необходимо, он снова станет старым добрым Факу. Мы уже сталкивались с такой ситуацией ранее и знаем, что он будет бороться и бороться, чтобы выбраться из этой ямы. Он, как и все, будет совершать ошибки, но когда ему нужно будет сделать всё правильно, он это сделает», — приводит слова Чуса Матео испанское издание As.

Аргентинский разыгрывающий мадридского «Реала» Факундо Кампаццо является одним из лидеров по результативным передачам в текущем сезоне Евролиги.