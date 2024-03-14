Названы возможные сроки возращения в строй травмированного Джоэла Эмбиида

Центровой и лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид может вернуться в строй в первую или вторую неделю апреля перед плей-офф НБА. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист Джон Кларк. В настоящий момент Эмбиид восстанавливается после травмы ноги.

Напомним, Джоэл получил травму после падения на левую ногу форварда «Голден Стэйт Уорриорщ» Жонатана Куминги. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эмбиид принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 35,3 очка, совершал 11,3 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.

«Филадельфия» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице НБА на Востоке.

Ранее центровой выразил желание как можно скорее вернуться на площадку, отметив, что просто хочет играть в баскетбол как можно больше.