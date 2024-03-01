Эмбиид — о своей травме: это досадно, я был в ударе

29-летний центровой, лидер команды «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид выразил желание как можно скорее вернуться на площадку после полученной травмы.

«Я просто люблю играть в баскетбол. Я хочу находиться на площадке как можно больше. У меня есть всего около 20 лет, чтобы сделать это. Так что при любой возможности я хочу оказаться на площадке. Не имеет значения, где мы находимся в турнирной таблице. Я просто хочу играть как можно больше и попытаться помочь нам.

Вот почему это было крайне досадно. Потому что я был в ударе и чувствовал, что даже не приблизился к тому, чего хотел, с точки зрения тела и баскетбола, потому что я был не на высоте. Я чувствовал, что есть ещё один уровень, на который я могу перейти. Это было очень разочаровывающе. Но я веселился, играл, одерживал много побед, доминировал», — приводит слова Эмбиида Daily Mail

Напомним, Эмбиид получил травму после падения на левую ногу форварда «Голден Стэйт» Жонатана Куминги. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эмбиид принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 35,3 очка, совершал 11,3 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.

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