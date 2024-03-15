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Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» нанести «Филадельфии» 30-е поражение в сезоне

Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» нанести «Филадельфии» 30-е поражение в сезоне
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и закончилась победой хозяев со счётом 114:105.

НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
114 : 105
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Лопес - 19, Лиллард - 17, Грин - 14, Коннотон - 9, Краудер - 9, Портис - 8, Беверли - 6, Галлоуэй, Галлинари, Вашингтон Мл., Адетокунбо, Джексон, Роллинз
Филадельфия Сиксерс: Макси - 30, Харрис - 15, Пэйн - 13, Лоури - 12, Убре - 9, Хилд - 9, Бамба - 5, Батюм - 5, Мартин - 4, Рид - 3, Даутин, Каунсил

Лучшей результативностью в составе победителей отметился форвард Яннис Адетокунбо, который записал в свой актив дабл-дабл: 32 очка, 11 подборов и семь передач. Отметим также выступление центрового Брука Лопеса. Он набрал 19 очков, сделал семь подборов и пять передач.

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал разыгрывающий Тайриз Макси, который набрал 30 очков, сделал четыре подбора и четыре передачи. В следующей игре «Кливленд» встретится с «Финиксом», а «Финикс» проведёт матч с «Шарлотт».

Регулярка НБА. Турнирная таблица
Регулярка НБА. Календарь
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