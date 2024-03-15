Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» нанести «Филадельфии» 30-е поражение в сезоне

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и закончилась победой хозяев со счётом 114:105.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился форвард Яннис Адетокунбо, который записал в свой актив дабл-дабл: 32 очка, 11 подборов и семь передач. Отметим также выступление центрового Брука Лопеса. Он набрал 19 очков, сделал семь подборов и пять передач.

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал разыгрывающий Тайриз Макси, который набрал 30 очков, сделал четыре подбора и четыре передачи. В следующей игре «Кливленд» встретится с «Финиксом», а «Финикс» проведёт матч с «Шарлотт».