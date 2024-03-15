«Оклахома» обыграла «Даллас» на домашней арене, у Кайри Ирвинга 37 очков

Сегодня, 15 марта, в Оклахома-Сити состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Оклахома-Сити Тандер» и «Даллас Маверикс». Хозяева одержали победу со счётом 126:119.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг. На его счету 36 очков, четыре подбора и 12 результативных передач. Его партнёр по команде лёгкий форвард Тим Хардуэй – младший отметился 23 очками, девятью подборами и три передачами.

Самым результативным в составе «Оклахомы» стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. Он набрал 31 очко, совершил девять подборов и сделал пять передач. Атакующий защитник Джейлен Уильямс отметился 27 очками, четырьмя подборами и пятью передачами.

После 66 матчей «Оклахома» лидирует в Западной конференции с 46 победами и 20 поражениями. «Даллас» расположился на восьмой строчке с 38 победами в 67 играх.