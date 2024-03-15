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Оклахома – Даллас 126:119, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 15 марта

«Оклахома» обыграла «Даллас» на домашней арене, у Кайри Ирвинга 37 очков
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Сегодня, 15 марта, в Оклахома-Сити состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Оклахома-Сити Тандер» и «Даллас Маверикс». Хозяева одержали победу со счётом 126:119.

НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 05:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
126 : 119
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 27, Гидди - 18, Дорт - 12, Холмгрен - 11, Джо - 8, Хэйворд - 6, Уильямс - 5, Уильямс - 3, Уоллес - 3, Уиггинс - 2, Уотерс III, Бийомбо, Мускала
Даллас Маверикс: Ирвинг - 36, Хардуэй-младший - 23, Гэффорд - 19, Джонс - 10, Харди - 9, Экзам - 7, Вашингтон - 6, Лайвли - 4, Клебер - 3, Грин - 2, Пауэлл, Лоусон, Моррис

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг. На его счету 36 очков, четыре подбора и 12 результативных передач. Его партнёр по команде лёгкий форвард Тим Хардуэй – младший отметился 23 очками, девятью подборами и три передачами.

Самым результативным в составе «Оклахомы» стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. Он набрал 31 очко, совершил девять подборов и сделал пять передач. Атакующий защитник Джейлен Уильямс отметился 27 очками, четырьмя подборами и пятью передачами.

После 66 матчей «Оклахома» лидирует в Западной конференции с 46 победами и 20 поражениями. «Даллас» расположился на восьмой строчке с 38 победами в 67 играх.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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