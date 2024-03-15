У Ар Джей Барретта скончался младший брат

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Ар Джей Барретт потерял младшего брата Натана. О смерти сообщили в семье баскетболиста.

«С глубокой печалью мы сообщаем о потере нашего любимого сына и брата Натана Тайлера Барретта, который скончался во вторник, 12 марта, в окружении своей семьи и друзей. Хотя наша семья опустошена этой большой утратой, мы будем продолжать дорожить воспоминаниями и временем, проведённым вместе. Натан был богобоязненным молодым человеком с сильным характером. Он был вдумчивым, добрым, любящим, сострадательным, творческим, целеустремлённым и достойным восхищения», — говорится в заявлении семьи, текст которого приводит Marca USA.

Ар Джей Барретт пропустил матч с «Детройт Пистонс» (104:113) и не сыграет с «Орландо Мэджик» в пятницу.