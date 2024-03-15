Евролига: расписание всех матчей 15 марта

Сегодня, 15 марта, в Евролиге состоится очередной игровой день. В общей сложности будет проведено три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех игр, запланированных на сегодня.

Результаты матчей Евролиги 15 марта:

АСВЕЛ – «Анадолу Эфес» (начало матча – в 22:00 по московскому времени);

«Бавария» – «Жальгирис» (22:30 мск);

«Виртус» Болонья – «Реал» Мадрид (22:30 мск).

Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги будет проведён с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал». В прошлогоднем финале мадридский клуб оказался сильнее «Олимпиакоса» (79:78).

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