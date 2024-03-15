Евролига: расписание всех матчей 15 марта
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Сегодня, 15 марта, в Евролиге состоится очередной игровой день. В общей сложности будет проведено три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех игр, запланированных на сегодня.
Результаты матчей Евролиги 15 марта:
АСВЕЛ – «Анадолу Эфес» (начало матча – в 22:00 по московскому времени);
«Бавария» – «Жальгирис» (22:30 мск);
«Виртус» Болонья – «Реал» Мадрид (22:30 мск).
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
15 марта 2024, пятница. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
15 марта 2024, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
15 марта 2024, пятница. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги будет проведён с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал». В прошлогоднем финале мадридский клуб оказался сильнее «Олимпиакоса» (79:78).
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