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Дрэймонд Грин отреагировал на желание Стефена Карри стать президентом США

Дрэймонд Грин отреагировал на желание Стефена Карри стать президентом США
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал недавние слова своего товарища по команде, разыгрывающего Стефена Карри, о желании в будущем баллотироваться на пост президента США. Карри не исключил такой вероятности после завершения карьеры баскетболиста.

«На самом деле я думаю, что Стеф мог бы стать президентом. Я действительно считаю, что Стеф Карри был бы великим президентом. Дрэймонд Грин также мог бы быть в Белом доме. Министр обороны. Это была бы хорошая должность для вашего мальчика», — приводит слова Грина Sportskeeda.

Ранее член Зала славы баскетбола и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Айзея Томас объяснил, почему не считает Карри лучшим разыгрывающим в истории.

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