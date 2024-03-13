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Томас объяснил, почему не считает Стефена Карри лучшим разыгрывающим в истории

Томас объяснил, почему не считает Стефена Карри лучшим разыгрывающим в истории
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Член Зала славы баскетбола и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Айзея Томас рассказал, почему не может считать лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри лучшим разыгрывающим в истории баскетбола. Томас обратил внимание, что статистика Карри в части результативных передач могла бы быть лучше.

«Я бы сказал, что в «Уорриорз» разыгрывающим можно было бы назвать и Дрэймонда Грина. У него больше результативных передач, чем у Стефа. Стеф делает заслоны, здорово бросает. Он один из величайших стрелков всех времён. Но я побеждал другим способом. Будучи разыгрывающим, я лидировал в своей команде по количеству реализованных бросков и по результативным передачам. В «Голден Стэйт» разыгрывающий – Дрэймонд, и это нормально», — сказал Томас в подкасте Дрэймонда Грина.

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