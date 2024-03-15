«Фенербахче» побил рекорд Евролиги по количеству трёхочковых

В Евролиге произошёл исторический вечер: «Фенербахче» Стамбул забил в кольцо испанской «Валенсии» 24 трёхочковых броска за один матч, побив рекорд лиги по этому показателю.

В этом матче, состоявшемся на арене «Улкер», хозяева площадки доминировали от начала до конца и в итоге разгромили соперника со счётом 118:88.

Также команда «Фенербахче» продемонстрировала высокую эффективность дальних бросков – из 38 попыток 24 оказались результативными – это 63,2%.

Лучшим снайпером стал Тайлер Дорси, забивший восемь из девяти трёхочковых бросков за игру. У Скотти Уилбекина 6 из 10, у Найджела Хэйс-Дэвиса четыре из семи результативных трёхочковых. Тарик Биберович, Амин Нуа, Марко Гудурич и Нейт Сестина добавили ещё 6 из 11 бросков.

Предыдущий рекорд принадлежал «Анадолу Эфес» из Стамбула, который забил 22 трёхочковых «Маккаби Тель-Авив» в феврале 2022 года. Еще ранее рекорд принадлежал «Будучности Подгорица» — 21 трёхочковый в матче с «Басконией» в ноябре 2018 года.