«Я был разочарован своим начальством». Ясикявичюс — о своём увольнении из «Барселоны»

Главный тренер стамбульского баскетбольного клуба «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс рассказал о своём увольнении из Барселоны, раскритиковав руководство каталонского клуба.

«В спортивном плане это были три замечательных года. Но мы не выиграли Евролигу, о чём мечтают все. Тем не менее мы должны гордиться этими тремя годами. Я очень горжусь.

Что касается увольнения… Любой большой клуб – это сложный клуб. Я был очень разочарован своим начальством, тем, как со мной обращались эти три года. Я много страдал от этого. Одна из вещей, которая ранила меня больше всего, это то, что люди, с которыми я работал в течение многих лет, вели закулисные встречи с журналистами, публиковали всякое. И были разногласия по контракту. Первое предложение я отверг, а второе они уже не сделали. Думаю, они всё поняли. Спасибо и всего хорошего.

Вернуться туда снова? Я уже дважды уходил оттуда и оба раза не при приятных обстоятельствах. Я никогда не говорю никогда, но сейчас…» — приводит слова Ясикявичуса издание As.