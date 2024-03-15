Мустафа Фалль продлил контракт с «Олимпиакосом» до 2027 года

Французский центровой Мустафа Фалль продлил контракт с «Олимпиакосом» ещё на два сезона. Таким образом, Крокодил, как его прозвали в команде, останется в «Олимпиакосе» ещё на три сезона – до 2027 года, поскольку срок его предыдущего контракта истекал летом 2025 года.

Официальное объявление о новом соглашении между «Олимпиакосом» и Мустафой Фаллем было опубликовано сегодня, 15 марта.

«С гордостью сообщаю, что буду играть в этой команде ещё три года. С тех пор как я пришёл в этот клуб, я почувствовал, что это мой дом. Хочу поблагодарить всех людей, которые являются частью этого великого клуба», — написал Фалль в своей соцсети.

Согласно новому контракту зарплата Фалля на следующие три сезона превысит отметку в € 1 млн в год.

Фалль играет за «Олимпиакос» с 2021 года и на данный момент является одним из ключевых игроков команды. Он выиграл два чемпионских титула Греции и дважды участвовал в «Финале четырёх» Евролиги. В составе сборной Франции он завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх.