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«Зенит» и «Пари Нижний Новгород» вновь сойдутся в финале Кубка России

«Зенит» и «Пари Нижний Новгород» вновь сойдутся в финале Кубка России
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17 марта 2024 года в Екатеринбурге во дворце игровых видов спорта «Уралочка» состоится финал Кубка России, а точнее, реванш между питерским клубом «Зенит» и командой «Пари Нижний Новгород».

В прошлом, 2023 году команды также выходили в финал Кубка России по итогам турнира. Победу в решающем матче одержала нижегородская команда со счётом 84:72. Ключевую роль в этой игре сыграл лёгкий форвард Михаил Беленицкий, которому удалось за последние две минуты до окончания встречи набрать 14 очков, что позволило нижегородцам стать чемпионами России.

Напомним, сегодня, 15 марта, прошли полуфиналы Кубка России. «Зенит» одолел «Уралмаш» со счётом 78:58. А «Пари Нижний Новгород» завоевал победу в игре с МБА со счётом 78:71.

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