Результаты всех матчей Евролиги 15 марта, турнирная таблица

В пятницу, 15 марта, состоялись заключительные матчи 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено три игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 15 марта:

АСВЕЛ (Франция) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 84:80;

«Бавария» (Германия) – «Жальгирис» (Литва) – 64:58;

«Виртус Болонья» (Италия) – «Реал» Мадрид (Испания) – 74:89.

Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги будет проведён с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал». В прошлогоднем финале мадридский клуб оказался сильнее «Олимпиакоса» (79:78).

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