Результаты всех матчей Евролиги 15 марта, турнирная таблица
Поделиться
В пятницу, 15 марта, состоялись заключительные матчи 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено три игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.
Результаты матчей Евролиги 15 марта:
АСВЕЛ (Франция) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 84:80;
«Бавария» (Германия) – «Жальгирис» (Литва) – 64:58;
«Виртус Болонья» (Италия) – «Реал» Мадрид (Испания) – 74:89.
Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги будет проведён с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал». В прошлогоднем финале мадридский клуб оказался сильнее «Олимпиакоса» (79:78).
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
15 марта 2024, пятница. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
84 : 80
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
АСВЕЛ: Томас, Ли, Кауди, Ловернь, Луваву-Кабарро, Джексон, де Коло, Фалл, Лайти, Ндиайе, Яаков
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Клайберн, Томпсон, Пляйсс, Холлац, Османи, Отуру, Дом, Уиллис, Джонс
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
15 марта 2024, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
64 : 58
Жальгирис
Каунас, Литва
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Франсиско, Эдвардс, Гиффей, Бонга, Больмаро, Лучич, Ибака, Харрис, Бранкович, Харченков, Букер
Жальгирис: Эванс, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Бирутис, Самнер, Димша, Лавриновичюс, Мэнек, Буткевичюс, Улановас
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
15 марта 2024, пятница. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
74 : 89
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Белинелли, Пайола, Добрич, Ломаж, Шенгелия, Мики, Полонара, Жижич, Данстон, Абасс
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Алосен, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Ндиайе, Муса
Комментарии
- 16 марта 2024
-
00:46
-
00:32
-
00:23
- 15 марта 2024
-
23:44
-
23:08
-
22:27
-
21:53
-
21:53
-
21:00
-
20:52
-
20:24
-
20:10
-
19:59
-
19:05
-
18:39
-
18:07
-
17:37
-
17:04
-
16:21
-
14:59
-
14:54
-
14:28
-
13:36
-
12:58
-
12:18
-
11:24
-
10:46
-
10:05
-
09:19
-
07:44
-
07:30
-
07:30
-
05:49
-
05:49
-
04:27