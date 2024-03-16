Найджел Хейс-Дэвис рассказал о пользе тренировок в темноте

29-летний форвард «Фенербахче» Найджел Хейс-Дэвис рассказал о том, почему, по его мнению, полезно тренироваться в темноте.

«После основной тренировки мы с моим тренером остались на площадке, выключили свет и поработали еще минут пятнадцать в темноте. Мы хорошо потренировались. Думаю, именно поэтому я чувствовал себя так хорошо (в игре против «Валенсии». — Прим. «Чемпионата»).

Это полезно для мышечной памяти. Я узнал об этом вчера вечером. Мышечная память реальна. Я бегаю и просто ловлю мяч, как бы чувствуя его, и думаю: «Вот там должно быть кольцо», и мяч попадает в цель», — приводит слова Хейса-Дэвиса Eurohoops.

В четверг Найджел Хейс-Дэвис набрал 21 очко после 7/11 бросков с игры, включая четыре из-за дуги. В этом сезоне Евролиги он набирает в среднем 13,3 очка за игру.

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