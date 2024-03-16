«Майами» обыграл в гостях «Детройт» после четырёх поражений подряд

В ночь с 15 на 16 марта мск на площадке «Литтл Сизарс-арены» в американском Детройте прошёл матч регулярного чемпионата НБА. «Детройт Пистонс» уступили на своём паркете «Майами Хит» со счётом 95:108.

Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой преимущество «Пистонс» достигало пяти, а перевес «Хит» — семи очков, и завершилась с гандикапом "+1" в пользу хозяев. К большому перерыву уже гости были впереди на два очка. Победу «Майами» принёс рывок в третьей четверти, после которой они выигрывали "+12". В заключительном отрезке гости уходили вперёд на дистанцию 21 очка, их итоговый перевес составил "+13".

Эта победа прервала серию поражений «Майами» в регулярном чемпионате НБА из четырёх матчей подряд. Идущий предпоследним в Восточной конференции «Детройт» проиграл после двух выигранных встреч кряду.