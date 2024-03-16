Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Детройт Пистонс — Майами Хит 95:108, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 16 марта

«Майами» обыграл в гостях «Детройт» после четырёх поражений подряд
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 15 на 16 марта мск на площадке «Литтл Сизарс-арены» в американском Детройте прошёл матч регулярного чемпионата НБА. «Детройт Пистонс» уступили на своём паркете «Майами Хит» со счётом 95:108.

НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
95 : 108
Майами Хит
Майами
Детройт Пистонс: Фонтеккио - 24, Дюрен - 15, Айви - 14, Фурнье - 12, Каннингем - 11, Стюарт - 10, Уайзмен - 6, Сассер - 3, Браун, Флинн, Умуде, Эвбуомван, Гибсон
Майами Хит: Адебайо - 22, Розир - 18, Мартин - 18, Робинсон - 16, Батлер - 14, Брайант - 11, Йович - 7, Жакез-мл. - 2, Райт, Кэйн, Суидер, Хайсмит, Робинсон, Миллз

Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой преимущество «Пистонс» достигало пяти, а перевес «Хит» — семи очков, и завершилась с гандикапом "+1" в пользу хозяев. К большому перерыву уже гости были впереди на два очка. Победу «Майами» принёс рывок в третьей четверти, после которой они выигрывали "+12". В заключительном отрезке гости уходили вперёд на дистанцию 21 очка, их итоговый перевес составил "+13".

Эта победа прервала серию поражений «Майами» в регулярном чемпионате НБА из четырёх матчей подряд. Идущий предпоследним в Восточной конференции «Детройт» проиграл после двух выигранных встреч кряду.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android