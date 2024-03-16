«Торонто» проиграл в шестой раз подряд в НБА, уступив «Орландо»

В ночь с 15 на 16 марта мск на «Скотиабанк-Арене» в канадском Торонто состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Торонто Рэпторс» проиграли со счётом 103:113 «Орландо Мэджик».

Первая четверть осталась за «Рэпторс» с перевесом в три очка. К большому перерыву с преимуществом в два очка впереди были баскетболисты «Орландо». Ключевой стала третья четверть, которую гости выиграли "+9". В заключительном отрезке «Мэджик» отрывались на 19 очков, к финальной сирене «Торонто» смог чуть подтянуться в счёте.

Самым результативным игроком матча стал Гари Трент-младший («Рэпторс»), который набрал 31 очко.

Это поражение стало для «Торонто» шестым подряд в регулярном чемпионате НБА. «Мэджик» выиграли второй матч кряду после двух проигранных встреч.