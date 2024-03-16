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Торонто Рэпторс — Орландо Мэджик 103:113, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 16 марта

«Торонто» проиграл в шестой раз подряд в НБА, уступив «Орландо»
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В ночь с 15 на 16 марта мск на «Скотиабанк-Арене» в канадском Торонто состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Торонто Рэпторс» проиграли со счётом 103:113 «Орландо Мэджик».

НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
103 : 113
Орландо Мэджик
Орландо
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 31, Нвора - 14, Браун - 12, Куикли - 10, Рэмси - 10, Олиник - 10, Дик - 8, Агбаджи - 8, Фриман, Макдэниелс, Темпл, Портер
Орландо Мэджик: Вагнер - 19, Банкеро - 17, Саггс - 16, Картер - 15, Энтони - 12, Айзек - 10, Вагнер - 7, Харрис - 6, Фульц - 6, Инглс - 5, Блэк, Хьюстан, Океке, Битадзе

Первая четверть осталась за «Рэпторс» с перевесом в три очка. К большому перерыву с преимуществом в два очка впереди были баскетболисты «Орландо». Ключевой стала третья четверть, которую гости выиграли "+9". В заключительном отрезке «Мэджик» отрывались на 19 очков, к финальной сирене «Торонто» смог чуть подтянуться в счёте.

Самым результативным игроком матча стал Гари Трент-младший («Рэпторс»), который набрал 31 очко.

Это поражение стало для «Торонто» шестым подряд в регулярном чемпионате НБА. «Мэджик» выиграли второй матч кряду после двух проигранных встреч.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
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