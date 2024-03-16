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Сан-Антонио – Денвер Наггетс 106:117, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 16 марта

46 очков Йокича и Маррея принесли «Денверу» победу над «Сан-Антонио»
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Сегодня, 16 марта, в Сан-Антонио состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местная «Сан-Антонио Спёрс» и «Денвер Наггетс». Гости одержали победу со счётом 117:106.

НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
106 : 117
Денвер Наггетс
Денвер
Сан-Антонио Спёрс: Сохан - 19, Вембаньяма - 17, Васселл - 17, Коллинс - 13, Шампани - 10, Джонсон - 9, Джонс - 8, Барлоу - 6, Уэсли - 5, Брэнэм - 2, Грэм, Дюк, Сиссоко, Gray, Мамукелашвили
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Маррей - 15, Браун - 13, Портер - 13, Холидэй - 13, Уотсон - 10, Джексон - 7, Гордон - 7, Колдуэлл-Поуп - 4, Ннаджи - 4, Строутер, Джордан, Хафф

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич. На его счету 31 очко, семь подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Джамал Маррей отметился даблом-даблом: 15 очков, 10 подборов и восемь передач.

Самым результативным в составе «Сан-Антонио» стал форвард Джереми Сочан. Он набрал 19 очков, совершил шесть подборов и отдал четыре передачи. Центровой Виктов Вембаньяма отметился 17 очками, девятью подборами и двумя передачами.

После 67 матчей «Денвер» лидирует в Западной конференции с 47 победами и 20 поражениями. «Сан-Антонио» расположился на последнем 15-ом место с 14 победами в 67 играх.

Регулярка НБА. Календарь
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