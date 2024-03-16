46 очков Йокича и Маррея принесли «Денверу» победу над «Сан-Антонио»

Сегодня, 16 марта, в Сан-Антонио состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местная «Сан-Антонио Спёрс» и «Денвер Наггетс». Гости одержали победу со счётом 117:106.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич. На его счету 31 очко, семь подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Джамал Маррей отметился даблом-даблом: 15 очков, 10 подборов и восемь передач.

Самым результативным в составе «Сан-Антонио» стал форвард Джереми Сочан. Он набрал 19 очков, совершил шесть подборов и отдал четыре передачи. Центровой Виктов Вембаньяма отметился 17 очками, девятью подборами и двумя передачами.

После 67 матчей «Денвер» лидирует в Западной конференции с 47 победами и 20 поражениями. «Сан-Антонио» расположился на последнем 15-ом место с 14 победами в 67 играх.