«Атланта» в гостях проиграла «Юте», у Деджонте Мюррея 33 очка

Сегодня, 16 марта, в Солт-Лейк-Сити состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Юта Джаз» и «Атланта Хоукс». Хозяева одержали победу со счётом 124:122.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Атланты» Деджонте Мюррей. На его счету 33 очка, семь подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде форвард Джален Джонсон отметился 26 очками, пятью подборами и шестью передачами.

Самым результативным в составе «Юты» стал защитник Кейонте Джордж. Он набрал 25 очков, совершил четыре подбора и отдал пять передач. Разыгрывающий Коллин Секстон отметился 21 очком, четырьмя подборами и четырьмя передачами.

После 66 матчей «Юта» занимает 12-е место в Западной конференции с 29 победами и 37 поражениями. «Атланта» расположилась на 10-й строчке Восточной конференции с 29 победами в 66 играх.