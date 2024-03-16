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Юта Джаз – Атланта Хоукс 123:122, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 16 марта

«Атланта» в гостях проиграла «Юте», у Деджонте Мюррея 33 очка
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Сегодня, 16 марта, в Солт-Лейк-Сити состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Юта Джаз» и «Атланта Хоукс». Хозяева одержали победу со счётом 124:122.

НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 04:30 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
124 : 122
Атланта Хоукс
Атланта
Юта Джаз: Джордж - 25, Секстон - 21, Джузэнг - 19, Коллинс - 18, Сенсабо - 14, Поттер - 11, Кесслер - 6, Хортон-Такер - 5, Хендрикс - 3, Престон - 2, Льюис, Саманич, Юртсевен
Атланта Хоукс: Мюррей - 33, Хантер - 27, Джонсон - 26, Мэттьюз - 13, Капела - 10, Мэтьюз - 9, Фернанду - 2, Крейчи - 2, Форрест, Уиндлер

Самым результативным игроком матча стал защитник «Атланты» Деджонте Мюррей. На его счету 33 очка, семь подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде форвард Джален Джонсон отметился 26 очками, пятью подборами и шестью передачами.

Самым результативным в составе «Юты» стал защитник Кейонте Джордж. Он набрал 25 очков, совершил четыре подбора и отдал пять передач. Разыгрывающий Коллин Секстон отметился 21 очком, четырьмя подборами и четырьмя передачами.

После 66 матчей «Юта» занимает 12-е место в Западной конференции с 29 победами и 37 поражениями. «Атланта» расположилась на 10-й строчке Восточной конференции с 29 победами в 66 играх.

Регулярка НБА. Календарь
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