Дрэймонд Грин высказался об индивидуальной победной серии Сабониса против Дэвиса

Американский баскетболист Дрэймонд Грин прокомментировал противостояние тяжёлого форварда «Сакраменто Кингз» Домантаса Сабониса и тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.

«Я вижу, как все раздувают скандал из-за того, что Дэвис проигрывает Сабонису со счётом 0-10. Но лично я рассматриваю это как совпадение, как «действительно ли мы верим, что Сабонис лучше?» Или, может быть, он просто один из сложных соперников, потому что все должны соответствовать друг другу? Мы не можем говорить только о Сабонисе и Дэвисе, потому что на самом деле оскорбление «Сакраменто» имеет место, но не в форме «я надеру вам задницу» или кому-то конкретно. Это не похоже на Домантаса, но все почему-то пытаются выставить это в таком свете», — сказал Грин в эфире The Volume Sports.

Напомним, Сабонис выиграл все 10 матчей, в которых он и его команда играли против «Лейкерс» и Энтони Дэвиса в частности.