Шакил О'Нил представил лучшие стартовые пятёрки по эпохам

Бывший американский баскетболист, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил в своих социальных сетях опубликовал фото с составами лучших стартовых пятёрок по десятилетиям с 1990 по 2020 годы.

В них вошли и Майкл Джордан, и величайший баскетболист всех времён по мнению самого О’Нила, Леброн Джеймс, в составе 2000-х все пять игроков становились самыми ценными игроками сезона. Целиком пятёрки выглядят так:

1990-е: Джон Стоктон, Майкл Джордан, Скотти Пиппен, Карл Мэлоун, Хаким Оладжьювон;

Фото: Соцсети Шакил О’Нила

2000-е: Аллен Айверсон, Коби Брайант, Тим Данкан, Кевин Гарнетт, Шакил О'Нил.

2010-е: Стефен Карри, Джеймс Харден, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Энтони Дэвис.

2020-е: Лука Дончич, Шей Гилджес-Александер, Яннис Адетокунбо, Никола Йокич, Джоэл Эмбиид.