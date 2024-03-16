Шакил О'Нил представил лучшие стартовые пятёрки по эпохам

Бывший американский баскетболист, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил в своих социальных сетях опубликовал фото с составами лучших стартовых пятёрок по десятилетиям с 1990 по 2020 годы.
В них вошли и Майкл Джордан, и величайший баскетболист всех времён по мнению самого О’Нила, Леброн Джеймс, в составе 2000-х все пять игроков становились самыми ценными игроками сезона. Целиком пятёрки выглядят так:
1990-е: Джон Стоктон, Майкл Джордан, Скотти Пиппен, Карл Мэлоун, Хаким Оладжьювон;
Фото: Соцсети Шакил О’Нила
2000-е: Аллен Айверсон, Коби Брайант, Тим Данкан, Кевин Гарнетт, Шакил О'Нил.
2010-е: Стефен Карри, Джеймс Харден, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Энтони Дэвис.
2020-е: Лука Дончич, Шей Гилджес-Александер, Яннис Адетокунбо, Никола Йокич, Джоэл Эмбиид.