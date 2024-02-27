Шакил О’Нил — доктор наук? Слом стереотипов о легенде НБА

Шакил О'Нил — культурная икона, известная многим, кто даже ни разу не смотрел НБА. Он ассоциируется с эксцентричностью, юмором и забавными ситуациями. Экс-игрок обладает уникальной харизмой и обаянием. Однако это не умаляет его интеллектуальных достижений. Да, о его смышлёности обычно принято шутить, но знали ли вы, что Шакил является доктором наук? Мы сами были удивлены, давайте же расскажем о деталях образования всеми любимого баскетболиста.

После школы он продолжил учёбу в Университете штата Луизианы. Естественно, он приходил туда исходя из спортивных целей, будучи пятизвёздочным рекрутом. Там он провёл три года и перешёл в НБА, не доучившись до выпуска. Но уже тогда Шак понимал важность образования и в 2000 году вернулся в родной университет, чтобы доучиться и стать выпускником. Его специализацией была политология. Таким образом, он стал бакалавром.

Шакил О'Нил в колледже LSU Фото: Sports Illustrated via Getty Images

Тем не менее Шак не собирался останавливаться. Следующей его целью стала степень магистра. Для этого он выбрал Университет Финикса, где занятия преимущественно проходили онлайн. Однако О'Нил настаивал на очных занятиях, хотя университет изначально не планировал их организовывать для одного студента. Таким образом, Шакил оплатил курсы 15 своим друзьям, чтобы набрать необходимое количество людей для открытия класса. У О'Нила всё получилось — в 2005 году он получил желаемую ему степень.

О'Нил закончил баскетбольную карьеру в 2011 году. Он не «ушёл на пенсию», а стал усиленнее развивать прочие сферы своей жизни. Одной из таких целей было завоевание доктората, достижение, которое он осуществил уже к 2012 году. Для понимания, в американской системе образования есть два вида докторской степени: Ph.D (доктор философии) — классическая версия докторской степени с большим уклоном в теорию — и doctorate (докторат) — высшая степень профессиональной области с большим уклоном в практику, именно её и добивался Шак.

Шакил добился статуса доктора наук в области организационного лидерства и обучения со специализацией в развитии человеческих ресурсов. Его работа называлась «Сочетание юмористического и серьёзного подхода в стилях лидерства».

Шакил О'Нил со своими детьми Фото: Getty Images for The Shaquille O'Neal Foundation

Для Шакила крайне важно акцентировать внимание на учёбе. Это мировоззрение он имеет и в отношении своих детей. У О'Нила есть три дочери и три сына. Он хочет, чтобы они добились успеха сами и заработали капитал собственными усилиями.

«Не мы богаты, а я богат. Моим детям нужно иметь соответствующее образование, чтобы я был заинтересован в инвестировании их компаний. Просто так деньги я давать им не буду», — заявил О'Нил.

В истории НБА мы знаем много случаев, когда баскетболисты не могли себя найти после завершения карьеры. Бывало немало игроков, которые за несколько лет тратили все свои деньги, заработанные в лиге. Некоторые даже становились бездомными. Шакил — пример того атлета, который ответственно подходит не только к своим деньгам и бизнесу, но и к образованию. Для него это напрямую связанные вещи.