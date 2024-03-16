«Реал Мадрид» гарантировал себе участие в плей-офф Евролиги

Испанский баскетбольный клуб «Реал Мадрид» стал первой командой Евролиги, которая оформила путёвку в плей-офф.

15 марта в гостевом матче с итальянским «Виртусом» «Реал» одержал победу со счётом 89:74, прервал трёхматчевую серию поражений и обеспечил себе место в плей-офф.

Сейчас мадридский клуб является лидером турнирной таблицы, имея в активе 52 очка после 29 игр. «Реал» одержал 26 побед и потерпел шесть поражений.

Впереди в Евролиге ещё пять туров. Следующий, 30-й, пройдёт 19 и 20 марта. Соперником испанцев станет главный андердог чемпионата, берлинская «Альба». Матч пройдёт в Германии.

«Виртус» сейчас занимает седьмую строчку в таблице. В следующем туре команда из Болоньи сыграет с литовским «Жальгирисом».