Чемпион НБА предположил, кто держит страх перед Леброном Джеймсом

Чемпион Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) 2016 года и бывший тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай предположил, кто испытывает страх перед известным игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Вы знаете, кто боится Леброна Джеймса? Тренеры и организации… Леброну почти 40 лет, и никто не хочет встречаться с ним в плей-офф», — приводит слова Фрая портал Clutch Points.

Напомним, что Ченнинг Фрай был задрафтован в 2005 году под общим восьмым номером командой «Нью-Йорк Никс». Спортсмен выступал в НБА на протяжении 14 сезонов с 2005 года до 2019 года. В последнем сезоне Ченнинг выступал уже за команду «Кливленд Кавальерс», к которым вернулся после недолгого пребывания в «Лейкерс».