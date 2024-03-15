Леброна в открытую обвинили в употреблении допинга. Правда ли это — разбираемся

Лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу уже 39 лет, но и сегодня в НБА он остаётся грозной силой, продолжая удивлять болельщиков лучшей игры с мячом. Глядя на Короля, и не скажешь, что ему вот-вот стукнет 40. Лидер «озёрников» бьёт рекорд за рекордом и, кажется, слово «стоп» начисто убрал из своего лексикона. У Джеймса почти 160 млн подписчиков, которые следят за каждым его шагом. Для множества юных баскетболистов, только-только делающих первые шаги в спорте, Леброн является кумиром, повторить путь которого стало бы пределом мечтаний.

Но, как это часто бывает, есть у звезды «Лос-Анджелеса» немало критиков или просто завистников. Обвинения в адрес Джеймса звучат гораздо реже комплиментарных высказываний о нём, но всё же порой пробиваются наружу, становясь предметом жарких дискуссий. Не так давно несколько известных людей из мира спорта вновь подарили критикам Короля повод для хейта. Будто сговорившись, ветерана «Лейкерс» разом обвинили в употреблении допинга. Громкие заявления в адрес уважаемого спортсмена позволили себе именитый баскетболист Кевин Гарнетт, американский бодибилдер и блогер Брэдли Мартин, а также бывший боец ММА Чейл Соннен.

В случае с Гарнеттом имя Леброна было упомянуто в контексте некоей химии. Началось с того, что легенда «Бостона» пригласил другую звезду команды Пола Пирса к себе на подкаст, где речь в какой-то момент зашла о перспективах сына Леброна в НБА.

Пирс: Бронни может забросить через Брона.

Гарнетт: Нет, нет, нет, не может.



Пирс: Да нет же. Этот парнишка взрывной.



Гарнетт: Его отец на этом BALCO (лаборатория, которая стояла за громким в США допинг-скандалом. — Прим. «Чемпионата»), он на этой новой химии.

И если Мартин во время своего выступления также не стал уточнять, о каком запрещённом веществе идёт речь, то Соннен пошёл дальше, прямо назвав его. По словам бывшего бойца, в перерывах между обедом и ужином, а может, и во время них, Джеймс употребляет эритропоэтин (ЭПО) — печально известный гормон, за применение которого наказания получали множество атлетов из самых разных видов спорта.

«У нас с Леброном одна общая черта: мы используем одного и того же дилера для покупки ЭПО. И я не вижу в этом ничего плохого. В мире препаратов, повышающих работоспособность, по моему опыту, ЭПО является королём. Я мог бы отказаться от других препаратов, только чтобы получить его. Однако его очень и очень трудно достать. Он крайне дорогой. И так случилось, что у нас один и тот же поставщик. Я сообщил всё это не для того, чтобы поставить Леброна в неловкое положение. Это не стукачество. Я просто хочу сказать следующее — если хочешь играть в баскетбол и делать это до 38 лет, становиться MVP лиги, то придётся делать определённые вещи», — сказал Соннен в The PBD Podcast.

Что же такое ЭПО? Гормон почек, который улучшает доставку кислорода к мышцам, увеличивая таким образом их работоспособность и ускоряя процесс восстановления. Обычно применяется в тех видах спорта, где повышенная выносливость особенно важна: велогонки, лыжные гонки, биатлон и так далее. Получат ли баскетболисты преимущество за счёт эритропоэтина? Безусловно. Именно поэтому в НБА этот гормон запрещён. Проверялся ли Леброн на ЭПО и прочие вещества, выходящие за рамки дозволенных? Однозначно. И каждый раз оказывался чист. Можно было бы подумать, что влияние Брона так велико, что вся его химия тщательно скрывается.

Версия сразу покажется абсурдной, если принять во внимание наличие в лиге других влиятельных фигур (звёздные баскетболисты, владельцы клубов или миллиардеры, регулярно посещающие матчи любимых команд). Едва ли правда с ЭПО Леброна, будь она действительно правдой, прошла бы мимо них незамеченной. И уж точно никто бы мириться с этим не стал. Если, конечно, в запрещёнке в НБА замешаны все. При этом, помимо выступления в североамериканской лиге, Джеймс играл на чемпионате мира и Олимпиадах, где применяется своя система тестирования на подобного рода вещества. И опять же — ни разу в организме Брона ничего выходящего за рамки регламента не находили.

И это в 39 лет! Фото 39-летний Леброн Джеймс показал актуальную физическую форму

При этом стоит понимать, что ЭПО — такой вид допинга, где всё предельно ясно. Стоит попасться — и уже не отмажешься. Его не перепутаешь с каким-то лекарством, якобы случайно попавшим в организм. Стоит ли рисковать репутацией? В случае с уважаемым во всём мире спортсменом вопрос, скорее, риторический.

На что ещё нужно обратить внимание, так это на саму фигуру Чейла Соннена. Бывший боец не впервые делает громкие заявления. Ровно то же самое про Джеймса он говорил весной прошлого года. А не так давно заявил, что легенда смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру, чтобы выступить на юбилейном турнире промоушена Даны Уайта — UFC 300. Довольно скоро стало понятно, что никакого возвращения не будет, и Чейл просто так взбудоражил общественность. Соннен «отличался» и до этого. В частности, летом 2023 года он говорил, что россиянин Сергей Павлович сразится с именитым американцем Джоном Джонсом.

Фанаты ММА этого боя ждут до сих пор, и неизвестно, состоится ли он когда-либо. И ещё однажды Соннен отличился так отличился. В 2021-м американец ни много ни мало обвинил весь российский спорт: «Я не говорю, что на самом деле стоит за российскими спортсменами. Никто не умеет так жульничать, как они. Там это стоит на государственном уровне. Они первые в мире по стероидам. И химию они принимают с очень молодого возраста. Берут молодых парней, меняют им возраст, подделывают документы, а после этого накачивают химией до беспамятства. У них 18-летние борются с 15-летними, потому что у 18-летних фейковые паспорта. И химия в придачу. Они просто мошенники. Вот в чём правда российского спорта».

Леброн Джеймс, сезон-2023/2024 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Стоит ли воспринимать заявления Соннена, «отличавшегося» в качестве инсайдера неоднократно, всерьёз, каждый может решить самостоятельно. Уместно лишь будет напомнить о возможностях современной медицины и качественном изменении подхода современных спортсменов к образу жизни. Многие атлеты стали вести себя более осознанно, продлевая спортивную жизнь различными — вполне законными — способами. 39-летний Криштиану Роналду продолжает феерить, хоть и в Саудовской Аравии. Новак Джокович по-прежнему остаётся главной силой в мире тенниса, являясь первой ракеткой мира в свои 36. Бьёт рекорды 38-летний Александр Овечкин.

Ещё в 2018 году сообщалось, что на поддержание формы Леброн ежегодно тратит $ 1,5 млн. Кто-то говорил, что сумма больше $ 2 млн. Сейчас эти цифры наверняка ещё выше. Помимо ежедневных тренировок и специальных диет от лучших специалистов в своём деле, у Короля есть доступ и к другим высокотехнологичным методам поддержания физических кондиций: йога, криогенная камера, антигравитационная дорожка — Джеймс может похвастаться этим и много ещё чем другим. Сам Леброн на обвинения никак не отреагировал. И на самом деле какой-то реакции с его стороны ждать не стоит. «Обличительные» высказывания в адрес Джеймса звучат не впервые — всякий раз Брон хранит молчание. Король предпочитает всё доказывать на площадке.