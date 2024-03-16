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Источник: «Монако» близок заключению контракта с Майком Джеймсом на $ 9 млн

Источник: «Монако» близок заключению контракта с Майком Джеймсом на $ 9 млн
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Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс близок к заключению нового контракта с клубом на $ 9 млн. Об этом сообщает портал Eurohoops.

Согласно имеющейся информации, контракт будет рассчитан на следующие три года. Стороны близки к завершению сделки, вопросы остались лишь в «нескольких деталях» договора. В случае подписания контракта Майк Джеймс также получит значительную прибавку к зарплате, размер которой составляет $ 2 млн. Текущий контракт Джеймса заканчивается в этом сезоне.

Напомним, что Майк Джеймс выступает за «Монако» с 2021 года. В этом же году Джеймс в составе команды вышли в плей-офф Евролиги. В текущем сезоне Майк Джеймс в среднем за игру набирал 19,3 очка, а также делал 5,1 передачу и 4,3 подбора. На данный момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице Евролиги.

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