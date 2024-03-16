Главный тренер «Эфеса» Миятович объяснил, в чём заключается философия его команды

Главный тренер «Анадолу Эфес» Томислав Миятович рассказал, в чём заключается философия его команды.

«Как только меня назначили главным тренером, я не хотел вносить много изменений, потому что нашим ребятам просто нужно было работать и играть, нужно было продолжать верить и прогрессировать. У нас отличная команда. У нас есть игроки, которые являются победителями, знают систему и каждый день доказывают, что хотят побеждать. Наша основная философия и главное, что мы пытаемся донести до наших игроков, — это не забегать вперёд. Думать только о следующей игре. Не думать о 10 играх в будущем, о пяти играх.

Единственное, что мы, баскетболисты, можем контролировать, — это наша сегодняшняя тренировка и следующая игра, к которой мы готовимся. Всё остальное придёт само собой. Мы пытаемся проповедовать, внедрять и продолжать развивать эту систему. Наши игроки действительно проделали феноменальную работу. Они изо дня в день делают отличную работу», — приводит слова Миятовича портал Basket News.