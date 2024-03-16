Пол Джордж высоко оценил навыки новичка «Рокетс» Кэма Уитмора

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж оказался под впечатлением игрой новичка «Хьюстон Рокетс» Кэма Уитмора в очной встрече между их командами, которая состоялась 7 марта. Победу в игре одержали «Клипперс» со счётом 122:116.

«Я был чрезвычайно впечатлён его игрой. Он однозначно собирается произвести впечатление в „Рокетс“ и может стать звездой. Я видел потенциал на обоих концах площадки. Он интенсивно играл на обеих сторонах. У него очень жёсткий бросок и он хорошо обращается с мячом. Он взрывной и сильный. В его игре есть изюминка, которую не часто увидишь у молодых игроков. Он бросил вызов мне и даже Кави (Каваю Леонарду), что свидетельствует о его решимости. Он будет хорош, хотя он новичок и пока не привлёк особого внимания», — приводит слова Джорджа портал Rocket's Wire.