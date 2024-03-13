Пол Джордж назвал игрока НБА, против которого сложнее всего набирать очки

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж признался, что для него сложнее всего набирать очки, играя против разыгрывающего «Бостон Селтикс» Джру Холидэя.

«Игрок, против которого сложнее всего набирать очки? Вероятно, я назову Джру Холидэя. Это чертовски сильный игрок в этом плане. Он быстрый. И он любит играть в защите. И нет ничего хуже, чем столкнуться с таким соперником. Для меня самые сложные соперники – парни, которые намного ниже меня», — сказал Джордж в своём подкасте.

Отметим, что в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Холидэй в среднем за матч набирает 12,9 очка, совершает 5,6 подбора, отдаёт 4,9 передачи, делает 0,9 перехвата и 0,7 блок-шота. К настоящему моменту Джру принял участие в 59 матчах.