Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Бешикташ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Джордж назвал игрока НБА, против которого сложнее всего набирать очки

Пол Джордж назвал игрока НБА, против которого сложнее всего набирать очки
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж признался, что для него сложнее всего набирать очки, играя против разыгрывающего «Бостон Селтикс» Джру Холидэя.

«Игрок, против которого сложнее всего набирать очки? Вероятно, я назову Джру Холидэя. Это чертовски сильный игрок в этом плане. Он быстрый. И он любит играть в защите. И нет ничего хуже, чем столкнуться с таким соперником. Для меня самые сложные соперники – парни, которые намного ниже меня», — сказал Джордж в своём подкасте.

Отметим, что в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Холидэй в среднем за матч набирает 12,9 очка, совершает 5,6 подбора, отдаёт 4,9 передачи, делает 0,9 перехвата и 0,7 блок-шота. К настоящему моменту Джру принял участие в 59 матчах.

Материалы по теме
Джордж сказал, кто должен стать лучшим новичком в НБА — Вембаньяма или Холмгрен
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android