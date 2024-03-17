Ти Джей Форд: Пол Джордж — один из величайших талантов в НБА

Экс-игрок НБА и бывший член команды «Сан-Антонио Спёрс» Ти Джей Форд поделился воспоминаниями об игре с молодым Полом Джорджем.

«‎Он был отличным учеником и усердно работал. У него было желание продолжать совершенствоваться в тренажёрном зале. Пол определённо впитывал всё, словно губка, когда впервые пришёл в лигу. Мне никогда не приходилось говорить ему «‎послушай, ты знаешь, что надо делать так», потому что он всегда усердно работал в спортзале. Он вышел на ключевую роль намного раньше, чем большинство новичков, из-за травмы Дэнни Грейнджера, и он в полной мере воспользовался этой возможностью. Он продолжал расти и совершенствоваться благодаря своей тяжёлой работе и преданности делу.

Его уверенность сыграла большую роль в его успехе. Когда вы смотрите на его сезон в качестве новичка, то он уступал некоторым признанным игрокам, но смог научиться у них и увидеть картину в целом. Затем настала его очередь стать звездой, которой он является сегодня. И, как у любого успешного игрока, у него были наставники, которые помогали ему на этом пути. Пол Джордж — один из величайших талантов в НБА. Когда я думаю о его травме и обо всём, через что он прошёл, а это была одна из самых тяжёлых травм в баскетболе, то для него было важно восстановиться, по-прежнему оставаться звездой и одной из ведущих фигур в лиге. Он продолжал развивать свои навыки, улучшать свою игру и завоёвывать уважение своих товарищей по команде и болельщиков», — приводит слова Форда портал Hoopshype.