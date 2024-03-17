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Лос-Анджелес Лейкерс — Голден Стэйт Уорриорз 121:128, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НБА 17 марта

40 очков Леброна Джеймса не помогли «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт»
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В ночь с 16 на 17 марта мск на паркете «Крипто.ком Арены» в американском Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Лос-Анджелес Лейкерс» уступили «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 121:128.

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
121 : 128
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 40, Расселл - 23, Хатимура - 14, Ривз - 11, Дэвис - 8, Принс - 8, Хэйс - 7, Динвидди - 7, Кристи - 3, Мэйс, Джайлс, Льюис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Томпсон - 26, Куминга - 23, Уиггинс - 16, Джексон-Дэвис - 10, Пол - 8, Грин - 6, Подзиемски - 5, Пэйтон II - 3, Муди, Луни, Робинсон, Шарич, Киньонес

Стартовая четверть осталась за «Лейкерс» с перевесом в шесть очков, к большому перерыву гости отыгрались и вышли вперёд на одно очко. По итогам третьей четверти «Уорриорз» создали себе гандикап «+9», которого им хватило для общей победы.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого 40 очков, а также восемь подборов и девять результативных передач. Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 31 очко, выполнил шесть подборов и отдал пять результативных передач.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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