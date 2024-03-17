40 очков Леброна Джеймса не помогли «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт»

В ночь с 16 на 17 марта мск на паркете «Крипто.ком Арены» в американском Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Лос-Анджелес Лейкерс» уступили «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 121:128.

Стартовая четверть осталась за «Лейкерс» с перевесом в шесть очков, к большому перерыву гости отыгрались и вышли вперёд на одно очко. По итогам третьей четверти «Уорриорз» создали себе гандикап «+9», которого им хватило для общей победы.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого 40 очков, а также восемь подборов и девять результативных передач. Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 31 очко, выполнил шесть подборов и отдал пять результативных передач.