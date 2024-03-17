Экс-игрок НБА рассказал, как его партнёр по команде однажды проиграл около $ 300 тыс.

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Бруно Шундов рассказал примечательную историю о том, как его бывший товарищ по команде «Бостон Селтикс» Антуан Уокер проиграл в Лас-Вегасе $ 300 тыс.

«Единственное место, где можно потерять много денег, — это казино. Именно туда и попал Антуан Уокер. Я несколько раз был с ним в Лас-Вегасе в казино. Он поехал туда и открыл кредитную линию на $ 500 тыс. Он поставил всё это на кон.

У него были фишки стоимостью $ 5000, $ 10 тыс. и $ 25 тыс., и он играл ими. Обычно мы брали $ 1 и останавливались, если проигрывали $ 100. Но ему было всё равно. Передо мной он положил на стол $ 500 тыс. В то время этого было достаточно, чтобы купить три-четыре квартиры или дом.

Вы не сможете потратить столько денег на развлечения, ночную жизнь или свой дом. Но вы можете спокойно потратить на азартные игры. И он проиграл от $ 200 тыс. до $ 300 тыс. в ту ночь. На следующий день он смог частично отыграться и выиграл $ 100 тыс. Это было безумие», — рассказал Шундов в подкасте Jao Mile.