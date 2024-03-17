Чемпион НБА Грин готов голосовать за Стефена Карри на выборах президента США

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации и игрок клуба «Филадельфия Сиксерс» Дэнни Грин готов поддержать лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, если тот решит участвовать в выборах президента США.

«Если бы кто-то из нашей лиги собирался представлять нас в политике, то это определённо должен был быть Стеф. Я бы проголосовал за него. Он всё делает правильно. Он духовный человек, крепкий с верой, и он использует свою популярность, своё имя для совершения добрых дел. Он хороший человек. Как кто-то может ненавидеть Стефа Карри?» — приводит слова Грина портал TMZ Sports.

Напомним, ранее Стефен Карри упомянул, что рассматривает любую возможность помочь людям, в том числе, если он будет президентом США.