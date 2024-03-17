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Леброн Джеймс повторил достижение Майкла Джордана для 39-летних игроков НБА

Леброн Джеймс повторил достижение Майкла Джордана для 39-летних игроков НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продолжает бить рекорды в НБА. 39-летний Леброн повторил достижение шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана – они единственные 39-летние в истории лиги игроки, кто набирал в играх как минимум 40+ очков два и более раза за сезон.

Этот рекорд Леброн Джеймс установил в завершившемся сегодня ночью домашнем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Голден Стэйт Уорриорз», который «озёрники» проиграли со счётом 121:128. Леброн стал самым результативным игроком матча. Он набрал 40 очков, а также сделал восемь подборов и девять результативных передач.

В этом же матче Джеймс стал самым возрастным игроком в истории лиги, набравшим не менее 40 очков при истинном проценте попаданий 75%, на 57 дней превзойдя рекорд выступавшего в 2019 году за «Финикс Санз» Джамала Кроуфорда.

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
121 : 128
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 40, Расселл - 23, Хатимура - 14, Ривз - 11, Дэвис - 8, Принс - 8, Хэйс - 7, Динвидди - 7, Кристи - 3, Мэйс, Джайлс, Льюис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Томпсон - 26, Куминга - 23, Уиггинс - 16, Джексон-Дэвис - 10, Пол - 8, Грин - 6, Подзиемски - 5, Пэйтон II - 3, Муди, Луни, Робинсон, Шарич, Киньонес
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