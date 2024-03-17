Леброн Джеймс повторил достижение Майкла Джордана для 39-летних игроков НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продолжает бить рекорды в НБА. 39-летний Леброн повторил достижение шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана – они единственные 39-летние в истории лиги игроки, кто набирал в играх как минимум 40+ очков два и более раза за сезон.
Этот рекорд Леброн Джеймс установил в завершившемся сегодня ночью домашнем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Голден Стэйт Уорриорз», который «озёрники» проиграли со счётом 121:128. Леброн стал самым результативным игроком матча. Он набрал 40 очков, а также сделал восемь подборов и девять результативных передач.
В этом же матче Джеймс стал самым возрастным игроком в истории лиги, набравшим не менее 40 очков при истинном проценте попаданий 75%, на 57 дней превзойдя рекорд выступавшего в 2019 году за «Финикс Санз» Джамала Кроуфорда.
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