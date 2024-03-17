Скип Бэйлесс считает, что Бронни Джеймсу следует переходить в НБА в следующем сезоне

Популярный американский журналист Скип Бэйлесс считает, что в следующем году Бронни Джеймсу следует перейти в Национальную баскетбольную ассоциацию.

«Моя интуиция подсказывает, что Бронни не следует возвращаться в колледж, поскольку я не думаю, что он сильно улучшится, играя с этими парнями из колледжа. Однако я верю, что он талантливый человек, который мог бы стать лучшим профессиональным игроком, чем звездой баскетбола колледжа. Пусть он просто сосредоточится на игре в «Лос-Анджелес Лейкерс» в следующем году. Да, он может внести свой вклад. Он мог бы сыграть свою 15-минутную партию вместе со своим отцом. Стиль игры Бронни является идеальным дополнением к стилю игры Леброна», — приводит слова Бэйлесса портал The Sports Rush.