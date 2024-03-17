Экс-генменеджер «Голден Стэйт»: хотелось бы увидеть Карри и Леброна в одной команде

Боб Майерс, бывший генеральный менеджер и президент «Голден Стэйт Уорриорз», заявил, что хотел бы увидеть защитника «Уорриорз» Стефа Карри и лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в одной команде.

«Знаете, чего я хочу? Мне бы хотелось увидеть Карри и Джеймса в одной команде на протяжении целого сезона. И знаете почему? Они идеально дополняют друг друга. Забудьте, что они мегазвезды и самые популярные игроки в НБА. Карри и Леброн, больше, чем кто-либо понимают и дополняют друг друга на площадке. Леброн — разыгрывающий нападающий, один из лучших распасовщиков в истории, а Карри ведёт мяч. Но мы, вероятно, не увидим этого», — сказал Майерс, который сейчас работает аналитиком на ESPN, в субботу перед игрой «Уорриорз» против «Лейкерс».

Переход Джеймса в «Голден Стэйт Уорриорз» обсуждался этой зимой, но переговоры не по этому вопросу завершились ничем.