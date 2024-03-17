Фанаты НБА в ярости от матча «Лейкерс» — «Голден Стэйт», зато Леброн вспомнил молодость

Матчи между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» всегда приковывают тонну внимания со стороны любителей баскетбола и не только. Например, на встречу между клубами из Калифорнии пожаловал сам Новак Джокович — живая легенда тенниса — и звёзды кино и музыки Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Но хотелось бы рассказать о том, что происходило в игре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Поверьте, в ней было уж много чего интересного.

Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Стефен Карри, Дрэймонд Грин, Клэй Томпсон — каждый по-своему легендарный игрок в истории НБА. Именно эти баскетболисты были в числе лучших в последнее десятилетие. При этом каждый матч Леброна против Стефа уже таит в себе некую магию, за которой очень хочется посмотреть. В свою очередь, сейчас команды борются за выход в плей-офф. Каждый матч важен, и именно с такими вводными весь баскетбольный мир подходил к этому противостоянию на паркете в «Крипто.ком Арене».

«Лейкерс» лучше стартовали в матче, но ситуацию для команды омрачила травма одного из лидеров — Дэвиса. Бигмен «озёрников» получил от Трэйса Джексон-Дэвиса в проходе по лицу. Энтони с трудом мог открыть глаз и покинул площадку. Позднее стало известно, что Дэвис получил травму роговицы глаза. Вот такой накал игры был в матче ещё до перерыва в Лос-Анджелесе. При этом с первых минут встречи Леброн обрёл вторую молодость. Самый возрастной игрок НБА был практически неостановим как в проходах под кольцо, так и в бросках издали.

Травма Энтони Дэвиса Фото: Кадр из трансляции

Естественно, одним Джеймсом дело не ограничивалось. Карри и компания вели ожесточённую борьбу с соперником ещё до ухода на большой перерыв и сумели после проигранной первой четверти (30:36) уйти на заслуженный отдых с перевесом в одно очко (67:66). В третьем игровом отрезке «Лейкерс» провалились и отстали от соперника на восемь очков (27:35), а в целом – на девять. Однако Леброн не оставлял попыток принести «озёрникам» победу на домашнем паркете.

Король всеми силами старался догнать «Уорриорз», и казалось, что этот момент может произойти, но в дело вмешались неполадки со счётчиком времени и судьи. На последних минутах встречи табло со временем просто отказывалось работать, и командам приходилось возобновлять игру и вновь останавливать матч, раз за разом. При этом судьи каждый раз разбирались с тем, сколько игрового времени необходимо поставить на табло.

В итоге последние две минуты матча заняли в общей сложности 23 минуты 27 секунд. Зрители на арене были явно не в восторге от происходящего, а в социальных сетях любители баскетбола обрушились с критикой в адрес руководства лиги. Весь негатив можно скомпоновать в один ёмкий и довольно меткий комментарий: «НБА имеет контракт с ТВ в размере $ 72 млрд, но не могут быстро починить табло».

При этом по ходу настолько затянувшейся концовки высказался и легендарный Леброн, которому, видимо, наскучило просто ходить по паркету и ждать возобновления матча на несколько секунд. «Мне нужно успеть на рейс, ну же! Я слишком стар для этого дерьма», — сказал Король.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Мучения для зрителей и баскетбольных фанатов наконец-то завершились, а «Голден Стэйт» одержал непростую победу со счётом 128:121. Леброн вернулся в прайм и набрал 40 очков с шикарным процентом реализации (65,2%). Короля не могли остановить ни Грин, ни Куминга, ни Джексон-Дэвис с Луни. Ради этого все и любят НБА! Потому что даже рядом с негативными моментами всегда идут положительные, которые дарят уйму неподдельных эмоций. Любите баскетбол.