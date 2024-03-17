Названа символическая пятёрка Кубка России по баскетболу

Названа символическая пятёрка по итогам Кубка России по баскетболу, прошедшего с 15 по 17 марта в Екатеринбурге. Список игроков представлен ниже.

Винс Хантер, США («Зенит»);

Октавиус Эллис, США («Уралмаш»);

Евгений Воронов, Россия (МБА);

Кейси Шеперд, США («Пари Нижний Новгород»);

Андрей Воронцевич, Россия («Пари Нижний Новгород»).

Напомним, финальный матч Кубка России между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Пари Нижний Новгород» состоялся сегодня, 17 марта, и завершился победой «Зенита» со счётом 64:55.