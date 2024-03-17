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Лукич объяснил поражение «Нижнего Новгорода» в финале Кубка России с «Зенитом»

Лукич объяснил поражение «Нижнего Новгорода» в финале Кубка России с «Зенитом»
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Главный тренер баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал поражение команды в финальном матче Кубка России с «Зенитом», который состоялся сегодня, 17 марта, в Екатеринбурге.

Напомним, «Зенит» выиграл со счётом 64:55, впервые победив в турнире, который проводится с 2000 года. Американский разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер был признан лучшим игроком матча.

«Заслуженная победа соперника! С таким низким процентом открытых бросков, даже в том важном моменте, когда сократили до «-4», мы не смогли претендовать на победу. Просто подарили её сопернику, хотя были близки. Мы не забивали, а «Зенит» смог забрать то, что мы ему подарили», — приводит слова Лукича пресс-служба «Пари Нижний Новгород».

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