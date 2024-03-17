Жбанов назвал ошибку тренера «НН» Лукича, позволившую «Зениту» завоевать Кубок России

Баскетболист «Зенита» Георгий Жбанов прокомментировал победу петербургской команды в финале Кубка России против БК «Пари Нижний Новгород» (64:55).

«Приятно выиграть официальный трофей в «Зените». Турнир долго шёл, было напряжение вокруг Кубка России, мы хотели взять реванш за поражение финале Кубка страны прошлого сезона. Эмоции от победы не распирают, как будто бы я ожидал такого результата. Но точно нельзя сказать, что игра была лёгкой. Играть против «Нижнего» всегда тяжело, Зоран Лукич — очень умный тренер. Но сегодня он совершил ошибку — он не страховал меня и за это отдал золото нам.

Почему игра получилась не самой результативной? «Зенит» и «Нижний» — самые защищающиеся команды. Когда я был в «НН» — Лукич всегда требовал жёсткой и агрессивной обороны. Ну а «Зенит» меньше всех пропускает в Единой лиге ВТБ. Сегодня был очень физический баскетбол, мы тратили много сил на движение мяча, комбинации, а на бросок уже оставались минимальные ресурсы. Поэтому процент немного подпортился, но не у меня. Какой икс-фактор этого матча? Мои три трёхочковых броска.

Этот титул даст уверенность российским ребятам перед плей-офф Единой лиги. Сегодня мы показали, что наши русские ребята не хуже других. Надеюсь, что это поможет нам в плей-офф и мы добьёмся чемпионства», — сказал Жбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

«Зенит» впервые в своей истории стал обладателем Кубка России.