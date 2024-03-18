Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сант-Антонио» обыграть «Бруклин» и прервать серию поражений
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Остине на стадионе «Муди-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 122:115.
НБА - регулярный чемпионат
18 марта 2024, понедельник. 02:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
122 : 115
ОТ
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 33, Васселл - 25, Джонсон - 24, Джонс - 11, Осман - 10, Брэнэм - 7, Коллинс - 6, Сохан - 4, Уэсли - 2, Грэм, Сиссоко, Барлоу, Шампани, Мамукелашвили
Бруклин Нетс: Томас - 31, Шрёдер - 19, Шарп - 15, Бриджес - 14, Джонсон - 12, Клэкстон - 11, Финни-Смит - 8, Смит - 5, Уокер, Уотфорд, Бэйтс-Диоп, Клауни, Уилсон
Самым результативным в составе «Сан-Антонио» стал Виктор Вембаньяма, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 16 подборов. Девин Васселл набрал 25 очков.
Лучшей результативностью в составе «Бруклин Нетс» отличился Кэмерон Томас, который записал в свой актив 31 очко.
Таким образом, «Сант-Антонио» прервал серию из трёх поражений. «Бруклин», в свою очередь, потерпел третье поражение подряд.
В следующем матче «Сан-Антонио» встретится с «Даллас Маверикс», а «Бруклин» встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс»
Комментарии
- 18 марта 2024
-
04:56
-
01:51
-
00:52
- 17 марта 2024
-
23:40
-
22:42
-
21:43
-
21:30
-
20:32
-
20:20
-
19:42
-
19:25
-
19:19
-
19:01
-
17:45
-
16:59
-
16:56
-
16:18
-
16:03
-
15:55
-
15:38
-
15:37
-
14:22
-
14:06
-
13:19
-
12:59
-
12:20
-
11:34
-
11:25
-
10:59
-
10:21
-
10:10
-
09:47
-
09:17
-
08:53
-
08:18