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Сан-Антонио Спёрс – Бруклин Нетс 122:115, как сыграли, кто победил, результат матча НБА 18 марта

Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сант-Антонио» обыграть «Бруклин» и прервать серию поражений
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Остине на стадионе «Муди-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 122:115.

НБА - регулярный чемпионат
18 марта 2024, понедельник. 02:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
122 : 115
ОТ
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 33, Васселл - 25, Джонсон - 24, Джонс - 11, Осман - 10, Брэнэм - 7, Коллинс - 6, Сохан - 4, Уэсли - 2, Грэм, Сиссоко, Барлоу, Шампани, Мамукелашвили
Бруклин Нетс: Томас - 31, Шрёдер - 19, Шарп - 15, Бриджес - 14, Джонсон - 12, Клэкстон - 11, Финни-Смит - 8, Смит - 5, Уокер, Уотфорд, Бэйтс-Диоп, Клауни, Уилсон

Самым результативным в составе «Сан-Антонио» стал Виктор Вембаньяма, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 16 подборов. Девин Васселл набрал 25 очков.

Лучшей результативностью в составе «Бруклин Нетс» отличился Кэмерон Томас, который записал в свой актив 31 очко.

Таким образом, «Сант-Антонио» прервал серию из трёх поражений. «Бруклин», в свою очередь, потерпел третье поражение подряд.

В следующем матче «Сан-Антонио» встретится с «Даллас Маверикс», а «Бруклин» встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс»

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