Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сант-Антонио» обыграть «Бруклин» и прервать серию поражений

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Остине на стадионе «Муди-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 122:115.

Самым результативным в составе «Сан-Антонио» стал Виктор Вембаньяма, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 16 подборов. Девин Васселл набрал 25 очков.

Лучшей результативностью в составе «Бруклин Нетс» отличился Кэмерон Томас, который записал в свой актив 31 очко.

Таким образом, «Сант-Антонио» прервал серию из трёх поражений. «Бруклин», в свою очередь, потерпел третье поражение подряд.

В следующем матче «Сан-Антонио» встретится с «Даллас Маверикс», а «Бруклин» встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс»