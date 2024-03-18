Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Все результаты игрового дня НБА 18 марта

Все результаты игрового дня НБА 18 марта
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 17 на 18 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 18 марта

  • «Милуоки Бакс» — «Финикс Санз» — 140:129;
  • «Детройт Пистонс» — «Майами Хит» — 101:104;
  • «Даллас Маверикс» — «Денвер Наггетс» — 107:105;
  • «Орландо Мэджик» — «Торонто Рэпторс» — 111:96;
  • «Вашингтон Уизардс» — «Бостон Селтикс» — 104:130;
  • «Сан-Антонио Спёрс» — «Бруклин Нетс» — 122:115 (ОТ);
  • «Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта Хоукс» — 93:110.

Отметим, центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал вторым новичком в истории, которому в конкретной игре удалось набрать как минимум 30 очков, 15 подборов, пять результативных передач и столько же блок-шотов. Французский баскетболист провёл на площадке в матче с «Бруклин Нетс» в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 33 очка (14 из 26 с игры), 15 подборов, семь результативных передач и семь блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+5».

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
140 : 129
Финикс Санз
Финикс
Милуоки Бакс: Лиллард - 31, Портис - 31, Миддлтон - 22, Краудер - 18, Бисли - 17, Лопес - 10, Грин - 5, Беверли - 3, Коннотон - 3, Галлоуэй, Галлинари, Вашингтон Мл., Адетокунбо, Джексон, Роллинз
Финикс Санз: Бил - 28, Аллен - 25, Букер - 23, О'Нил - 16, Дюрант - 11, Гордон - 10, Нуркич - 8, Ойбанкс - 4, Бол - 2, Родди - 2, Уэйнрайт, Азубуике, Литтл, Янг
НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
101 : 104
Майами Хит
Майами
Детройт Пистонс: Фурнье - 18, Каннингем - 17, Фонтеккио - 13, Стюарт - 12, Дюрен - 11, Айви - 10, Умуде - 9, Сассер - 7, Уайзмен - 4, Браун, Флинн, Эвбуомван, Гибсон
Майами Хит: Робинсон - 30, Адебайо - 20, Розир - 17, Жакез-мл. - 15, Мартин - 10, Райт - 6, Хайсмит - 3, Брайант - 2, Миллз - 1, Йович, Кэйн, Батлер, Робинсон
НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
107 : 105
Денвер Наггетс
Денвер
Даллас Маверикс: Дончич - 37, Ирвинг - 24, Лайвли - 14, Джонс - 9, Экзам - 8, Гэффорд - 8, Вашингтон - 4, Харди - 2, Хардуэй-младший - 1, Пауэлл, Лоусон, Проспер, Клебер , Моррис
Денвер Наггетс: Маррей - 23, Портер - 20, Йокич - 16, Гордон - 11, Браун - 10, Колдуэлл-Поуп - 10, Джексон - 8, Ннаджи - 4, Уотсон - 3, Строутер, Джордан, Холидэй, Хафф
НБА - регулярный чемпионат
18 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
111 : 96
Торонто Рэпторс
Торонто
Орландо Мэджик: Банкеро - 29, Вагнер - 22, Вагнер - 14, Саггс - 10, Картер - 9, Харрис - 7, Энтони - 6, Инглс - 5, Фульц - 4, Хьюстан - 3, Блэк - 2, Океке, Ховард, Скофилд, Битадзе
Торонто Рэпторс: Нвора - 18, Трент-мл. - 15, Куикли - 12, Браун - 12, Олиник - 11, Дик - 10, Агбаджи - 9, Рэмси - 5, Портер - 4, Фриман, Макдэниелс, Темпл
НБА - регулярный чемпионат
18 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
104 : 130
Бостон Селтикс
Бостон
Вашингтон Уизардс: Пул - 31, Шампани - 14, Гилл - 13, Бернард - 12, Дэвис - 8, Батлер - 8, Холмс - 8, Болдуин Мл. - 6, Кисперт - 4, Кулибали, Оморуи
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Хозер - 30, Притчард - 14, Корнет - 14, Хорфорд - 14, Михайлюк - 9, Холидэй - 7, Бриссетт - 7, Тиллман - 3, Спрингер - 2, Браун, Кета
НБА - регулярный чемпионат
18 марта 2024, понедельник. 02:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
122 : 115
ОТ
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 33, Васселл - 25, Джонсон - 24, Джонс - 11, Осман - 10, Брэнэм - 7, Коллинс - 6, Сохан - 4, Уэсли - 2, Грэм, Сиссоко, Барлоу, Шампани, Мамукелашвили
Бруклин Нетс: Томас - 31, Шрёдер - 19, Шарп - 15, Бриджес - 14, Джонсон - 12, Клэкстон - 11, Финни-Смит - 8, Смит - 5, Уокер, Уотфорд, Бэйтс-Диоп, Клауни, Уилсон
НБА - регулярный чемпионат
18 марта 2024, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
93 : 110
Атланта Хоукс
Атланта
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 28, Джордж - 26, Харден - 9, Мэнн - 7, Зубац - 6, Мун - 5, Пламли - 5, Такер - 3, Хиланд - 2, Коффи - 2, Бостон, Тайс, Миллер, Браун
Атланта Хоукс: Мюррей - 21, Хантер - 20, Джонсон - 18, Капела - 15, Богданович - 11, Фернанду - 6, Мэтьюз - 6, Мэттьюз - 6, Крейчи - 5, Форрест - 2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android