В ночь с 17 на 18 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 18 марта
- «Милуоки Бакс» — «Финикс Санз» — 140:129;
- «Детройт Пистонс» — «Майами Хит» — 101:104;
- «Даллас Маверикс» — «Денвер Наггетс» — 107:105;
- «Орландо Мэджик» — «Торонто Рэпторс» — 111:96;
- «Вашингтон Уизардс» — «Бостон Селтикс» — 104:130;
- «Сан-Антонио Спёрс» — «Бруклин Нетс» — 122:115 (ОТ);
- «Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта Хоукс» — 93:110.
Отметим, центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал вторым новичком в истории, которому в конкретной игре удалось набрать как минимум 30 очков, 15 подборов, пять результативных передач и столько же блок-шотов. Французский баскетболист провёл на площадке в матче с «Бруклин Нетс» в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 33 очка (14 из 26 с игры), 15 подборов, семь результативных передач и семь блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+5».
- 18 марта 2024
-
07:30
-
07:14
-
04:56
-
01:51
-
00:52
- 17 марта 2024
-
23:40
-
22:42
-
21:43
-
21:30
-
20:32
-
20:20
-
19:42
-
19:25
-
19:19
-
19:01
-
17:45
-
16:59
-
16:56
-
16:18
-
16:03
-
15:55
-
15:38
-
15:37
-
14:22
-
14:06
-
13:19
-
12:59
-
12:20
-
11:34
-
11:25
-
10:59
-
10:21
-
10:10
-
09:47
-
09:17