В ночь с 17 на 18 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 18 марта

«Милуоки Бакс» — «Финикс Санз» — 140:129;

«Детройт Пистонс» — «Майами Хит» — 101:104;

«Даллас Маверикс» — «Денвер Наггетс» — 107:105;

«Орландо Мэджик» — «Торонто Рэпторс» — 111:96;

«Вашингтон Уизардс» — «Бостон Селтикс» — 104:130;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Бруклин Нетс» — 122:115 (ОТ);

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта Хоукс» — 93:110.

Отметим, центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал вторым новичком в истории, которому в конкретной игре удалось набрать как минимум 30 очков, 15 подборов, пять результативных передач и столько же блок-шотов. Французский баскетболист провёл на площадке в матче с «Бруклин Нетс» в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 33 очка (14 из 26 с игры), 15 подборов, семь результативных передач и семь блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+5».