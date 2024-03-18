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В НБА сменился лидер, реализовавший 1000 трёхочковых бросков быстрее всего

В НБА сменился лидер, реализовавший 1000 трёхочковых бросков быстрее всего
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29-летний форвард «Майами Хит» Данкан Робинсон стал самым быстрым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), реализовавшим 1000 трёхочковых бросков. Для этого ему потребовалось 343 матча. Ранее первое место по этому показателю занимал лёгкий форвард Бадди Хилд (350 игр), а до него — Лука Дончич (351).

Первым в истории НБА по реализации 1000 бросков из-за дуги Данкан стал после матча регулярного чемпионата лиги между «Майами» и «Детройт Пистонс». Встреча завершилась победой «Хит» со счётом 104:101. Робинсон набрал 30 очков, реализовав семь трёхочковых бросков, а также совершил четыре подбора и отдал пять результативных передач, став самым результативным игроком в составе обеих команд. У «Детройта» больше всего очков набрал Эван Фурнье (18).

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