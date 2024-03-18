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Новак Джокович встретился с Леброном и Стефеном Карри, а затем высказался о них

Новак Джокович встретился с Леброном и Стефеном Карри, а затем высказался о них
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Прославленный сербский теннисист, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о звёздах НБА Леброне Джеймсе и Стефене Карри. Ранее Джокович посетил матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз», за которые выступают Джеймс и Карри.

«Удивительно видеть величие на площадке и за её пределами. Выступление Короля Леброна и Стефа было выдающимся. Как же здорово, что они всё ещё показывают такую сильную игру в своём возрасте. Желаю обоим этим суперзвёздам удачи. Величайшие спортсмены всех времён. «Лейкерс», спасибо за гостеприимство несколько недель назад и прошлой ночью. Не могу дождаться, когда вернусь», — написал Джокович.

Фото: Из личного архива Новака Джоновича

Фото: Из личного архива Новака Джоновича

Фото: Из личного архива Новака Джоновича

Матч между «Лейкерс» и «Уорриорз» закончился со счётом 128:121 в пользу «Голден Стэйт».

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