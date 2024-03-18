Перкинс рассказал, в каком случае можно оценивать сезон для «Милуоки» как провальный

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион лиги 2008 года, а ныне телеведущий и эксперт Кендрик Перкинс выразил мнение, что команда «Милоуки Бакс», учитывая уровень её игроков, должна выходить в финал в нынешнем сезоне лиги.

«Если «Бакс» не выйдут в финал, сезон для них можно будет расценивать как провальный сезон. В их составе есть два величайших из 75 баскетболистов игрока. Они должны выходить в финал НБА», — заявил Перкинс во время эфира в NBA Countdown.

Отметим, что в настоящий момент «Милуоки» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. В активе игроков «Бакс» 44 победы при 24 поражениях. Лидером является «Бостон Селтикс», на счету которого 53 победы при 14 поражениях.