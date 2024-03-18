Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — Астана. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перкинс рассказал, в каком случае можно оценивать сезон для «Милуоки» как провальный

Перкинс рассказал, в каком случае можно оценивать сезон для «Милуоки» как провальный
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион лиги 2008 года, а ныне телеведущий и эксперт Кендрик Перкинс выразил мнение, что команда «Милоуки Бакс», учитывая уровень её игроков, должна выходить в финал в нынешнем сезоне лиги.

«Если «Бакс» не выйдут в финал, сезон для них можно будет расценивать как провальный сезон. В их составе есть два величайших из 75 баскетболистов игрока. Они должны выходить в финал НБА», — заявил Перкинс во время эфира в NBA Countdown.

Отметим, что в настоящий момент «Милуоки» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. В активе игроков «Бакс» 44 победы при 24 поражениях. Лидером является «Бостон Селтикс», на счету которого 53 победы при 14 поражениях.

Материалы по теме
Все результаты игрового дня НБА 18 марта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android