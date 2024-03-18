Пол Джордж рассказал об актуальной проблеме «Клипперс»

Игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился своим мнением насчёт актуальной проблемы, которая стоит перед его командой.

«Мы хотим быть последовательной командой, и мы хотим создать уникальную идентичность. Прямо сейчас у нас нет чёткой идентичности», — приводит слова Джорджа спортивный портал Hoopshype.

Напомним, сейчас в Западной конференции регулярного чемпионата НБА команда «Лос-Анджелес Клипперс» проиграла четыре из пяти своих последних матчей. В данный момент в турнирной таблице «Клипперс» расположились на четвёртой позиции. Следующая игра «Клипперс» состоится в четверг, 21 марта. Им предстоит встретиться с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс».