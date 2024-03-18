Йокич считает, что Дончич должен стать «Самым ценным игроком» сезона

Популярный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и член команды «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказал мнение о том, что защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич должен получить титул «Самого ценного игрока» текущего сезона.

«Я твёрдо верю, что Лука заслуживает звания «Самого ценного игрока». Однако, как вы понимаете, решение по этому вопросу принимать буду не я, это всего лишь моё мнение», — приводит слова Николы Йокича спортивный портал Fadeaway World.

Напомним, «Наггетс» и «Маверикс» провели очную встречу в рамках регулярного турнира НБА 17 марта. Игра завершилась победой «Маверикс» со счётом 107:105. Особенно стоит отметить Луку Дончича, который за 25 секунд до окончания игры сравнял счёт. Впоследствии его товарищ по команде Кайри Ирвинг закрепил победу «Маверикс», набрав решающие очки.