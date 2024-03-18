Грег Попович провёл интересное сравнение Вембаньямы со своей коллекцией французских вин

Главный тренер команды «Сан-Антонио Спёрс», которая выступает в Национальной баскетбольной ассоциации, Грег Попович сравнил Виктора Вембаньяму со своей коллекцией французских вин.

Во время послематчевой пресс-конференции после победы над «Бруклин Нетс» один из корреспондентов спросил его, старше ли его коллекция французских вин Виктора Вембаньямы.

«Все мои лучшие вина старше Виктора», — приводит слова Грега Поповича спортивный портал The Sports Rush.

В игре с «Бруклин Нетс», которая состоялась сегодня, 18 марта, Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл, набрал 33 чока, а также сделал 15 подборов и отдал семь результативных передач. На площадке он провёл суммарно 36 минут. Матч завершился победой «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 122:115.